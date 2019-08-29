Оглашена заявка сборной Португалии на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Сербии и Литвы. Наибольшее представительство получил «Вулверхэмптон» — из него в сборную приедут сразу четыре футболиста.

Вратари: Руй Патрисиу («Вулверхэмптон», Англия), Бету («Гезтепе», Турция), Жозе Са («Олимпиакос», Греция).

Защитники: Жоау Канселу («Манчестер Сити», Англия), Нелсон Семеду («Барселона», Испания), Жозе Фонти («Лилль», Франция), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Бенфика»), Даниэл Карришу («Севилья», Испания), Рафаэл Герреро («Боруссия» Д, Германия), Мариу Руй («Наполи», Италия).

Полузащитники: Данилу Перейра («Порту»), Рубен Невеш, Жоау Моутинью (оба — «Вулверхэмптон», Англия), Виллиам Карвалью («Бетис», Испания), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Пицци («Бенфика»), Ренату Санчеш («Лилль», Франция).

Нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия), Даниэл Поденсе («Олимпиакос», Греция), Гонсалу Гедеш («Валенсия», Испания), Рафа Силва («Бенфика»), Криштиану Роналду («Ювентус», Италия), Диогу Жота («Вулверхэмптон», Англия), Жоау Феликс («Атлетико», Испания).

Матч Сербия — Португалия состоится в Белграде 7 сентября, Литва — Португалия — 11 сентября в Вильнюсе.