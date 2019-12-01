Роман Еременко может вернуться в сборную Финляндии и сыграть на Евро-2020

Алексей Еременко, отец полузащитника «Ростова» Романа Еременко, прокомментировал возможное возвращение игрока в сборную Финляндии. 32-летний хавбек не играл за нее с 2016 года. Напомним, что Финляндия вышла на Евро-2020, где сыграет в одной группе с Россией.

— Присутствие Романа зависит от главного тренера, — цитирует Ilta Sanomat Еременко-старшего. — В отборе команда хорошо себя чувствовала и без него. Игра в сборной потребует, чтобы здоровье Романа было достаточно крепким, а небольшие травмы, с которыми он сталкивался, остались бы позади.

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва конкретного ответа по поводу возвращения Еременко не дал.

— Хочу поблагодарить тех игроков, которые этого добились, — сказал Канерва. — Возможно, позже мне нужно будет поговорить с Романом. Конечно, для меня важно, чтобы на чемпионате Европы выступила как можно более сильная команда.