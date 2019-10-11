Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после разгрома Сан-Марино (9:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 рассказал, что его команда намерена сохранить первое место в группе. Она на 3 очка опережает Россию.

— Я очень доволен, — цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА. — Мы играли дисциплинированно, никто не начинал действовать эгоистично, мы создали много моментов и забили очень хорошие голы. Наш следующий шаг — закончить на первом месте в группе, так как это имеет значение в дальнейшем.

Мы сейчас лучше, чем были в России. У нас гораздо больше опыта. Дело не только в таланте, который у вас есть, но и в желании пожертвовать ради друг друга. Это может иметь значение, когда команды практически равны.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира