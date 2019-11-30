Роберто Мартинес: «Россия будет другой. Вспомните чемпионат мира»
21:50
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после жеребьевки финальной части чемпионата Европы-2020 высказался о сопернике по группе. Он считает, что сборная России будет не такой, какой была в отборочном турнире.
— Россия интересная команда, которая умеет меняться. С нами в отборочном турнире она провела два разных матча, во втором сыграла в атакующий футбол. Но мы помним, какой Россия была на чемпионате мира, в матче с Испанией, например. Думаю, на Евро Россия будет не такой, какой была в отборе. Будет другой. (Дмитрий Зеленов)
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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира
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