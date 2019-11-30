Роберто Мартинес: «Россия будет другой. Вспомните чемпионат мира»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после жеребьевки финальной части чемпионата Европы-2020 высказался о сопернике по группе. Он считает, что сборная России будет не такой, какой была в отборочном турнире.

— Россия интересная команда, которая умеет меняться. С нами в отборочном турнире она провела два разных матча, во втором сыграла в атакующий футбол. Но мы помним, какой Россия была на чемпионате мира, в матче с Испанией, например. Думаю, на Евро Россия будет не такой, какой была в отборе. Будет другой. (Дмитрий Зеленов)

Чемпионат Европы-2020: состав всех групп