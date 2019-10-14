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Роберт Левандовски: «У Польши есть цели на финальную часть чемпионата Европы»

05:22
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Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал выход национальной команды в финальную часть чемпионата Европы.

— Мы вышли из группы, план выполнен, — цитирует Левандовски Polski-sport. — В таких матчах нужно терпеть. Практически ничего не дали создать сопернику. Факт выхода на чемпионат Европы не так важен, у нас есть цели на финальную часть турнира. В оставшихся матчах хотим побороться за первое место в группе.

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