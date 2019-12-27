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Ракитич может завершить карьеру в сборной после Евро-2020

16:00
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Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич признался, что может завершить карьеру в сборной Хорватии после Евро-2020.

— Да, может быть, что Евро-2020 станет моим последним большим турниром в футболке сборной Хорватии. В этом нет ничего странного. Посмотрим, что произойдет. Я обсужу это с тренером, чтобы понять, как будет лучше для всех, — цитирует Ракитича Sportske Novosti.

31-летний Ракитич провел за взрослую сборную Хорватии 106 матчей, в которых отметился 15 голами.

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