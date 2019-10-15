Невероятные эмоции Зинченко после выхода на Евро. Видео

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко эмоционально отпраздновал выход команды в финальную часть Евро-2020. Его команда обыграла сборную Португалии (2:1) и обеспечила себе первое место в группе. Видео опубликовал официальный Twitter «Манчестер Сити», за который вступает украинец.

— Никогда не меняйся, Алекс!, — говорится в подписи к видео.

В составе победителей забивали Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко. Португальцы ответили голом Криштиану Роналду с пенальти. Этот мяч стал для него 700-м в карьере.