На Украине прокомментировали невызов Ракицкого в сборную

Известный украинский журналист Артем Франков прокомментировал невызов защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого в сборную Украины. Сегодня была оглашена заявка команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы против Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта).

– Можно ли сказать, что невызов Ракцикого был на 100 процентов ожидаем?

– Я давал на это 99,9 процента. На сто процентов загадывать ничего нельзя, все-таки это не похоронная контора. Но да, это очень ожидаемое решение тренерского штаба, который не желает обострять некоторые проблемы. Поймите, футболисты тоже относятся к этому (переходу Ракицкого в "Зенит". – Прим. "СЭ") по-разному. Так что тут есть вопрос и с точки зрения единства коллектива. В общем, все мы всё прекрасно понимаем. Тут и обсуждать по большому счету нечего.

– Можно ли теперь сказать, что Ракицкий – заменимый человек для сборной и Шевченко понимает, как без него играть?

– Как мы будем играть, покажут ближайшие матчи. Нам предстоят в ближайшем будущем очень сложные встречи. Там-то мы и увидим, удалось ли Ракицкого заменить. "Шахтер" вопрос его замены так и не решил, на мой взгляд. Что и показали матчи с "Айнтрахтом". Игры чемпионата Украины в этом плане мало что показывают, потому что оборона "Шахтера" в них не подвергается такому давлению, как в еврокубках. Я очень надеюсь, что в сборной Украины эту проблему как-то решат.

Хотя, честно скажу, определенное волнение присутствует. Я об этом писал: все-таки Ракцицкий – мастеровитый игрок. Не хочу вникать в его человеческие качества, в его выбор по поводу карьеры. Прежде всего, он высококлассный защитник, особенно с точки зрения начала атаки. Проблема его заменить существует. Говорить о том, что это не потеря, и пусть он катится колбаской по Малой Спасской, как писали многие, я не готов. Теперь вопрос, как заменить Ракицкого будет стоять перед Андреем Шевченко и его штабом. (Александр Рогулев)