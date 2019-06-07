"Мордовия Арену" накрыло запахом из канализаций

Район стадиона "Мордовия Арена" в Саранске, где в субботу пройдет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборных России и Сан-Марино​, в пятницу вечером накрыло волной неприятного запаха канализации.

Днем запах ощущался, но не критично, а к вечеру значительно усилился. Коммунальные службы на данный момент не могут выяснить причину. Подобная проблема возникала и год назад во время чемпионата мира по футболу. (Александр Рогулев)

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