Сегодня власти Дании подтвердили готовность провести в Копенгагене матчи Евро-2020 с болельщиками. На каждую из четырех игр, которые должны пройти на «Паркен Стадиум», собираются пустить не менее 12 тысяч зрителей. Возможно, в зависимости от ситуации в июне это число увеличат. Но пока речь идет о том, чтобы допустить на трибуны только местных зрителей.

Таким образом, велика вероятность, что 21 июня, когда в Копенгагене состоится игра группового этапа Россия — Дания, наша команда останется без поддержки своих болельщиков. Кроме того, на «Паркен Стадиум» должны пройти матчи Дания — Финляндия (12 июня), Дания — Бельгия (17 июня) и матч 1/8 финала (28 июня).

УЕФА по-прежнему намерен провести чемпионат Европы в 12 городах с 11 июня по 11 июля этого года. До 7 апреля все потенциальные хозяева турнира должны подтвердить готовность разрешить матчи со зрителями. Окончательное решение, где точно состоятся все игры, примут в течение апреля.

Власти Санкт-Петербурга готовы пустить на трибуны до 50 процентов зрителей. Возможно, разрешат посещение игр и иностранным болельщикам.

(Александр Бобров)