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Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге договорился о заполняемости трибун на 50 процентов

11:49
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Оргкомитет российской части чемпионата Европы по футболу имеет договоренности с властями о проведении матчей турнира в Санкт-Петербурге с заполняемостью трибун на 50 процентов.

Об этом гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин рассказал в ходе научно-образовательной конференции «Спортивный менеджмент в условиях неопределенности» в Санкт-Петербурге.

«Что касается чемпионата Европы, то мы смотрим на его организацию с оптимизмом, — цитирует ТАСС Сорокина. — У нас есть договоренность о проведении матчей с 50 процентами зрителей. По уровню оптимизма обгоняем организаторов Олимпийских игр, работаем над допуском иностранных болельщиков, и это пока не вызывает никакого отторжения у властей. Есть уверенность, что центральное событие в спортивной жизни России пройдет с минимально допустимыми ограничениями с соблюдением все необходимых правил», — сказал Сорокин.

Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10990865

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