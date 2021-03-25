Азар посетил базу сборной Бельгии, чтобы проконсультироваться с медиками команды
Нападающий «Реала» Эден Азар 24 марта посетил базу сборной Бельгии, чтобы проконсультироваться с медицинским штабом национальной команды, сообщает HLN.
Футболист прибыл на тренировку бельгийцев, с целью обсудить план восстановления после травмы с физиотерапевтом сборной Ливеном Мессхалком, который будет следить за ходом лечения и восстановлением.
По информации СМИ, в сборной надеются, что из-за решения Азара лечить травму консервативным путем, он успеет восстановиться к матчам сборной Бельгии на Евро-2020.
15 марта «Реал» на официальном сайте выпустил пресс-релиз, в котором рассказал о том, что бельгиец повредил поясничную мышцу.
Азар в текущем сезоне провел 14 матчей за «Реал», в которых забил 3 гола, 21 игру футболист пропустил из-за травм.
Дополнительная информация:
https://www.hln.be/rode-duivels/eden-hazard-overlegt-in-tubeke-over-revalidatie~a28877a2/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.sports.ru%2Ffootball%2F1095367352-azar-posetil-bazu-sbornoj-belgii-chtoby-poobshhatsya-s-vrachami-komand.html
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