Азар посетил базу сборной Бельгии, чтобы проконсультироваться с медиками команды

Нападающий «Реала» Эден Азар 24 марта посетил базу сборной Бельгии, чтобы проконсультироваться с медицинским штабом национальной команды, сообщает HLN.

Футболист прибыл на тренировку бельгийцев, с целью обсудить план восстановления после травмы с физиотерапевтом сборной Ливеном Мессхалком, который будет следить за ходом лечения и восстановлением.

По информации СМИ, в сборной надеются, что из-за решения Азара лечить травму консервативным путем, он успеет восстановиться к матчам сборной Бельгии на Евро-2020.

15 марта «Реал» на официальном сайте выпустил пресс-релиз, в котором рассказал о том, что бельгиец повредил поясничную мышцу.

Азар в текущем сезоне провел 14 матчей за «Реал», в которых забил 3 гола, 21 игру футболист пропустил из-за травм.