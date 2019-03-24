Луис Энрике: "Рамос - уникальный игрок в истории футбола"

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после матча отборочного турнира Евро-2020 против Норвегии (2:1) отметил, что доволен самоотдачей игроков. Также он похвалил Серхио Рамоса, который принес победу команде, точно исполнив пенальти. Защитник забил гол в пятом подряд матче за испанскую сборную.

- Я доволен и самоотдачей, и качеством игры. Наши беседы с командой не прошли даром, - приводит Marca слова Энрике. - Возможно, не хватало реализации моментов. Нам не мешало бы укрепить уверенность.

Гол Рамоса с пенальти пришелся как нельзя кстати. Он уникальный игрок в истории футбола. Уверен, мы можем играть еще лучше.