Лондон, Дублин, Бухарест и Копенгаген подтвердили намерения провести Евро-2020

Несколько городов-организаторов Евро-2020 объявили о своих намерениях продолжить организацию турнира, несмотря на его перенос на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Копенгаген отправил в УЕФА декларацию о том, что собирается продолжать организацию чемпионата Европы, об аналогичных намерениях заявил Бухарест. Дублин и Лондон объявили, что не собираются отказываться от турнира. Оргкомитет Евро-2020 в Будапеште отправит УЕФА свое решение в конце апреля.

Ранее Санкт-Петербург объявил, что также планирует провести Евро-2020.

Городами — организаторами чемпионата Европы являются Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. В российском городе должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира. Матчи европейского первенства планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года.