Криштиану Роналду проводит 156-й матч за сборную. До рекорда Буффона - 20 игр

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира Евро-2020 против Сербии. Для него эта игра стала 156-й в футболке национальной команды. По данному показателю он вышел на 17-е место в мире, деля его с аравийцем Сами Аль-Джабером и бахрейнцем Салманом Исой.

Среди действующих футболистов сборных Роналду идет четвертым, уступая Ахмеду Мубараку из Омана (169), Бадеру Аль-Мутаве из Кувейта (168) и Серхио Рамосу из Испании (162). В Европе рекорд по матчам принадлежит итальянцу Джанлуиджи Буффону (176), а в мире - Ахмеду Хассану из Египта (184).

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира