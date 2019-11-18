Конкурс «мокрые майки»: кажется, строители нового стадиона сборной Албании что-то не учли

Нелепый инцидент произошел в перерыве матча отборочного турнира Евро-2020 Албания — Франция. Албанцы проводят первый матч на новом стадионе в Тиране. В перерыве выяснилось, что строители что-то напутали с системой полива газона. Вместо того, чтобы орошать траву, мощная струя воды окатила трибуну с болельщиками.

Трансляция матча Албания — Франция