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Клеман Лангле: «Очень рад забить свой первый гол за сборную Франции»

03:38
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Защитник сборной Франции Клеман Лангле после победы над Андоррой в матче отборочного турнира Евро-2020 (3:0) признался, что очень рад дебютному голу.

— Я был очень рад забить свой первый гол за сборную, — цитирует пресс-служба УЕФА Лангле. — Я не специалист по празднованию забитых мячей, но был очень доволен, и это был важный гол для меня и команды.

Думаю, мы хорошо сыграли в этих двух матчах. Набрали шесть очков и забили много голов. Рафаэль Варан — опытный защитник, и он подсказывает мне из игры в игру. Мы хорошо дополняем друг друга.

Франция — Андорра

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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