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Кипр — Россия: хозяева остались вдесятером

19:29
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Защитник сборной Кипра Костас Лаифис получил прямую красную карточку в домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 с Россией при счете 2:0 в пользу гостей.

На 27-й минуте Лаифис грубо сфолил на защитнике россиян Сергее Петрове.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Кипр — Россия

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