Защитник сборной Кипра Костас Лаифис получил прямую красную карточку в домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 с Россией при счете 2:0 в пользу гостей.

На 27-й минуте Лаифис грубо сфолил на защитнике россиян Сергее Петрове.

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