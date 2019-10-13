Кипр — Россия: хозяева остались вдесятером
19:29
Защитник сборной Кипра Костас Лаифис получил прямую красную карточку в домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 с Россией при счете 2:0 в пользу гостей.
На 27-й минуте Лаифис грубо сфолил на защитнике россиян Сергее Петрове.
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