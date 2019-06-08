Игроки сборной России записали видеообращение Газинскому. Они посвятили ему победу над Сан-Марино

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский опубликовал видеообращение игроков национальной команды. На нем игроки желают футболисту скорейшего выздоровления.

– Юра, выздоравливай! Мы очень переживаем за тебя. Скорейшего тебе выздоровления. Все парни с тобой. Эта победа тебе посвящается. Береги себя и удачи! – сказал на ролике капитан сборной России Артем Дзюба​.



Напомним, что Газинский был прооперирован в связи с травмой плеча, полученной в контрольном матче национальной команды с "Чертаново" (6:0).

Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что 29-летний футболист выбыл на несколько месяцев.

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