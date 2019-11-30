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Группа сборной России на Евро в LEGO. Флаг доверили Головину

21:08
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Портал Bleacher Report опубликовал LEGO-версию группы B чемпионата Европы-2020. Сегодня состоялась жеребьевка турнира, сборная России сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Судя по номеру 17 и взъерошенной прическе, LEGO-человечек с флагом России изображает Александра Головина.

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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