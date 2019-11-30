Группа сборной России на Евро в LEGO. Флаг доверили Головину
21:08
Портал Bleacher Report опубликовал LEGO-версию группы B чемпионата Европы-2020. Сегодня состоялась жеребьевка турнира, сборная России сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.
Судя по номеру 17 и взъерошенной прическе, LEGO-человечек с флагом России изображает Александра Головина.
Group B #EURO2020— B/R Football (@brfootball) November 30, 2019
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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира
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