Гол Жиру принес Франции победу над Молдавией

Сборная Франции выиграла у Молдавии в матче отборочного турнира Евро-2020 (2:1). Победный гол забил форвард Оливье Жиру с пенальти.

Французы гарантировали себе участие в финальной стадии турнира.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа H

Франция — Молдавия — 2:1 (1:1)

Голы: Рацэ, 8 (0:1). Варан, 35 (1:1). Жиру, 79 — с пенальти (2:1).

Франция: Манданда, Павар, Варан, Лангле, Динь, Канте, Толиссо, Мбаппе, Гризманн, Коман (Лемар, 88), Жиру.

Молдавия: Кошелев, Жардан (Граур, 68), Армаш, Посмак, Крэчун, Плэтикэ, Карп, Ионицэ, Кочук, Гынсарь (Милинчяну, 74), Рацэ (Пэтраш, 81).

Предупреждения: Рацэ, 34. Крэчун, 38. Жардан, 54. Динь, 73. Посмак, 77.

Судья: Мажейка (Литва).

14 ноября. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира