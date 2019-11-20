Германия разгромила Северную Ирландию, Гнабри забил 3 мяча

Сборная Германии обыграла Северную Ирландию в матче отборочного турнира Евро-2020 (6:1). Немцы финишировали на первом месте в группе C.

Хет-триком отметился нападающий «Баварии» Серж Гнабри.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа C

Германия — Северная Ирландия — 6:1 (2:1)

Голы: Смит, 7 (0:1). Гнабри, 19 (1:1). Горецка, 43 (2:1). Гнабри, 47 (3:1). Гнабри, 60 (4:1). Горецка, 73 (5:1). Брандт, 90+1 (6:1).

Германия: тер Штеген, Та, Хектор, Клостерманн (Штарк, 65), Киммих, Кроос, Гюндоган, Эмре Джан, Гнабри (Амири, 80), Горецка (Сердар, 73), Брандт.

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Каткарт, Макнэйр (Бойс, 77), Смит, Флэнаган, Дэйвис, Магеннис (Лейвери, 83), Эванс (Маклафлин, 65), Фергюсон, Сэвилл, Томпсон.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

19 ноября. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира