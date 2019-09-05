Финляндия благодаря голу Пукки обыграла Грецию

Сборная Финляндии в матче отборочного турнира Евро-2020 обыграла команду Греции — 1:0. Едиснтвенный гол на счету нападающего Теему Пукки. Греция потерпела третье поражение в пяти матчах.

В другом матче Босния и Герцеговина разгромила Лихтенштейн — 5:0.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа J

Финляндия — Греция — 1:0 (0:0)

Гол: Пукки, 52 — с пенальти.

Финляндия: Храдецки, Райтала, Тойвио, Уронен, Араюри, Спарв, Лод, Камара, Пукки (Карьялайнен, 85), Сойри (Шюллер, 90+3), Туоминен (Йенсен, 87).

Греция: Баркас, Папастатопулос, Торосидис (Бакакис, 70), Манолас, Стафилидис, Бухалакис, Коловос (Пелкас, 60), Курбелис, Кулурис (Павлидис, 76), Масурас, Врусай.

Предупреждения: Торосидис, 39. Курбелис, 45. Спарв, 57. Пелкас, 66. Камара, 73. Павлидис, 90+2.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

5 сентября. Тампере. Стадион «Ratina (Tampere)».

Босния и Герцеговина — Лихтенштейн — 5:0 (1:0)

Голы: Гояк, 11 (1:0). Малин, 80 — в свои ворота (2:0). Джеко, 85 (3:0). Вишча, 87 (4:0). Гояк, 89 (5:0).

Босния и Герцеговина: Шехич, Зуканович, Шуньич (Михоевич, 25), Колашинац, Тодорович, Пьянич (Лончар, 83), Вишча, Милошевич (Дульевич, 55), Крунич, Гояк, Джеко.

Лихтенштейн: Б.Бюхель, Рехштайнер, Кауфманн, Малин, Геппель, Март.Бюхель, Хаслер, Визер (Брендле, 85), Губзер (Зеле, 74), Саланович, Л.Майер (С.Вольфингер, 64).

Предупреждения: Март.Бюхель, 69. Зеле, 76.

Судья: Нюберг (Швеция).

5 сентября. Зеница. Стадион «Bilino Polje».





Группа G

Израиль — Македония — 1:1 (0:0)

Голы: Захави, 55 (1:0). Адеми, 64 (1:1).

Израиль: Марсиано, Бен Харуш (Каяль, 60), Джани, Даса, Эльхамед, Таа, Натхо, Захави, Перец, Даббур (Хемед, 75), Соломон.

Македония: Димитриевски, Ристевски, Велковски, Муслиу, Бейтулаи, Адеми, Алиоски, Барди (Спировски, 83), Николов (Трайковски, 75), Эльмас, Несторовски (Пандев, 69).

Предупреждения: Николов, 7. Соломон, 89. Эльхамед, 90+3.

Судья: Экберг (Швеция).

5 сентября. Беэр-Шева. Стадион «Тото Тернер».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира