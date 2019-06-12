Федор Кудряшов: "Сил не хватило, но, наверное, есть объективные причины"

Защитник сборной России Федор Кудряшов после матча отборочного турнира Евро-2020 против Кипра (1:0) отметил, что игроки выполнили не все установки главного тренера команды Станислава Черчесова. Тем не менее, по его словам, важнее был результат.

- Действительно, сил не хватило, но, наверное, есть объективные причины, – сказал Кудряшов в эфире "Матч Премьер". – Сезон подошел к концу, это была заключительная игра, надо было обязательно выиграть, тем более был полный стадион. Приятно, что в Саранске и Нижнем Новгороде собрался полный стадион, нас горячо поддерживали, спасибо Саранску и Нижнему Новгороду.

Наверное, оценку даст главный тренер, я думаю, что далеко не все получилось, что он от нас требовал. Но сегодня был важнее результат, которого мы добились.

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