Эден Азар: "Наша задача – попасть на Евро как можно раньше"

Нападающий "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар считает, что команда должна решить вопросы с попаданием на чемпионат Европы 2020 как можно раньше. Во второй игре отборочного раунда Бельгия обыграла Кипр (2:0).

– Мы знали, что если хорошо проведем дебют, то будет легче, – цитирует Азара официальный сайт УЕФА. – В первые 30 минут так и было. Потом мы старались контролировать игру, но было сложно, потому что поле было очень сухим.

Мы сделали свою работу, у нас шесть очков из шести. Наша задача – попасть на Евро как можно раньше. Нужно стараться и дальше выигрывать, в июне нас ждут серьезные матчи.

28-летний Эден Азар провел за национальную команду Бельгии 100 матчей, забил 30 мячей и отдал 26 результативных передач.