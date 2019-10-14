Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков опубликовал в Instagram пост, посвященный выходу сборной России на Евро-2020.

— Поздравляю сборную России с победой и уверенным выходом на ЧЕ 2020! — написал Кержаков. — Артем Дзюба, жду тебя!

P. S. Сегодня в Таллине в 18.00 на стадионе А Ле Кок (малая арена) состоится матч Эстония U19- Россия U19. Ждем болельщиков!

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