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«Дзюба, жду тебя». Кержаков — о выходе сборной России на Евро-2020

13:57
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Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков опубликовал в Instagram пост, посвященный выходу сборной России на Евро-2020.

— Поздравляю сборную России с победой и уверенным выходом на ЧЕ 2020! — написал Кержаков. — Артем Дзюба, жду тебя!

P. S. Сегодня в Таллине в 18.00 на стадионе А Ле Кок (малая арена) состоится матч Эстония U19- Россия U19. Ждем болельщиков!

Все о ЧЕ-2020 — здесь

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!




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