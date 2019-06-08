Дзюба рассказал, что подначивал игроков сборной России, чтобы забить как можно больше

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 над Сан-Марино (9:0). Это самая крупная победа в истории национальной команды.

– Главное – победили 9:0 впервые в истории, это радует, – сказал Дзюба в эфире канала "Матч ТВ". – Забить четыре гола очень приятно. Хорошая атмосфера, хороший матч. Четыре гола прикольно забить. Мог забить еще больше, так что есть претензии к себе. С таким соперником главное – не давать шансов. Нам это удалось. Мы играли очень концентрированно.

– Подначивали товарищей по команде, чтоб тоже установить рекорд?

– Нет. Я подначивал, когда оставалось минут 10 и счет был 6:0 или 7:0. Чтобы еще-еще-еще. Знал, что рекорд 7:0 был, хотелось забить еще.

– Волнительно ли бить пенальти вот такому слабому сопернику?

– У меня было два решения. Перед первым пенальти я понимал, куда буду бить. А второй – хотел хотел черпаком ударить, так и надо было делать, нельзя менять решение. Ничего страшного – добил, хорошо, что повезло немножко. Главное – командная работа. Благодарны Саранску, прекрасная атмосфера. Чувствуется, что играешь дома.

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