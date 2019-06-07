Дзюба попросил болельщиков поддержать сборную России

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба призвал болельщиков поддержать команду в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино.

"Поддержите сборную России. Нам очень нужна ваша поддержка и полный стадион. Всем удачи и ждем на футболе", - сказал Дзюба в видеообращении.

Друзья! Приходите на наш матч с Сан-Марино! 💪🔥⚽🇷🇺 pic.twitter.com/rvqHjSH1JN — Сборная России (@TeamRussia) 7 июня 2019 г.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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