22:25 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Дмитрий Баринов: "Не согласен, что дебют получился легким"

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов, дебютировавший в составе сборной России в отборочном матче Евро-2020 с командой Сан-Марино (9:0) считает, что его первую игру не стоит называть легкой.

– Разумеется, очень рад дебюту. Я не сказал бы, что было так уж легко. Присутствовало волнение, все-таки первый матч у меня. В такие игры нужно обязательно выходить с полной концентрацией, показывать свои лучше качества.

– С какими задачами выпускал Черчесов? Наверное, речи об обороне не было?

– В первую очередь просил быть профессионалом, подойти к матчу ответственно. Я думаю, мы смогли выполнить тренерскую установку. (Александр Рогулев)

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