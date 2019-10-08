Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал о подготовке к матчу отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией. По словам футболиста, он был бы не против обратить на себя внимание скаутов английских клубов.

— Вы выходили на замену с шотландцами. Как влились в игру? И что сейчас нужно поменять?

— Выходит на замену всегда сложно, тем более в тот момент шло неприятное давление на нас, они насели. Тогда надо было отодвинуть игру от своих ворот. Вроде получилось: мы выиграли.

— Шотландия может нас удивить чем-то?

— Не знаю. Может, в два нападающих сыграть. Мы сейчас смотрим их игры, разбираем.

— Наш план на игру предполагает активную атаку? Или будем смотреть по сопернику?

— 10-го числа все увидите. Сейчас не буду ничего говорить.

— На вашей позиции у шотландцев Мактоминей. В чем его сила, раз он играет за «МЮ»?

— Не знаю, может он просто мощный, высокий? Я тоже не могу назвать его выдающимся игроком. Но если он играет в «МЮ», значит, потенциал у него большой.

— То, что матч обязательно будут смотреть британские скауты, для вас дополнительная мотивация? Сыграть здорово, а потом уехать в АПЛ.

— Англия — это моя личная мечта. Наверное, любой футболист сборной об этом мечтает, и я — в том числе.

— Вы считаете себя полноценным игроком сборной? Вроде совсем недавно были дебютантом, а сейчас без вас представить национальную команду тяжело.

— В смысле игроком основного состава? Когда вызывают человека на сбор, у каждого есть шанс. Если этот шанс дадут мне, я им воспользуюсь.

— Сейчас «Локо» идет на первом месте...

— Приятно видеть, что мы там находимся. Но сейчас есть пять команд, у которых одинаковое количество очков. Поэтому будем считать очки в конце чемпионата. Дай бог, чтобы так все и осталось. (Александр Рогулев)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира