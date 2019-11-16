Что будет, если Украина приедет играть в Петербург? Отвечает Сорокин

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин ответил на вопрос швейцарского журналиста о сборной Украины.

— Какой будет ваша реакция, если в Петербург приедет играть Украина?

— Мы рады видеть у себя любую команду и любым гостям. Разумеется, сделаем все необходимое, чтобы организовать все как следует. Но для того чтобы что-то обсуждать предметно, сначала команда должна попасть в плей-офф. Как бы то ни было, с визами проблем не должно возникнуть. Будет работать платформа FAN ID — все примерно так же, как во время чемпионата мира. УЕФА наладил прямое информирование держателей билетов, что им следует получить FAN ID. Даже с электронной формой можно будет пройти паспортный контроль без визы. (Дмитрий Зеленов)