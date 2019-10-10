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Черышев подарил свою футболку юному болельщику

10 октября 2019, 23:55
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Полузащитник сборной России Денис Черышев после домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0) подарил свою футболку юному болельщику.

Встреча проходила в «Лужниках». Черышев вышел на замену на 66-й минуте встречи.

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