Черышев подарил свою футболку юному болельщику

Полузащитник сборной России Денис Черышев после домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0) подарил свою футболку юному болельщику.

Встреча проходила в «Лужниках». Черышев вышел на замену на 66-й минуте встречи.

Денис Черышев @Cheryshev сразу после матча подарил свою футболку юному болельщику ? pic.twitter.com/xilhhXicMJ — Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2019

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