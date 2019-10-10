Черышев подарил свою футболку юному болельщику
10 октября 2019, 23:55
Полузащитник сборной России Денис Черышев после домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0) подарил свою футболку юному болельщику.
Встреча проходила в «Лужниках». Черышев вышел на замену на 66-й минуте встречи.
Денис Черышев @Cheryshev сразу после матча подарил свою футболку юному болельщику ? pic.twitter.com/xilhhXicMJ— Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2019
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