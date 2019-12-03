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Черчесов заявил, что был бы рад сыграть с Украиной на Евро-2020

20:38
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной встрече со сборной Украины на Евро-2020.

— Есть вероятность, что Россия встретится с Украиной на этом Евро. Что будете чувствовать после того, как проиграете Украине?

— Ну, во-первых, я был рад с Андреем Шевченко поговорить. Давно его не видел. Но, если это случится, то случится где-то в полуфинале или четвертьфинале. Проиграем? Не хочу спорить. Я буду рад с ними встретиться, друзьями своими. Всем привет, — сказал Черчесов, отвечая на вопрос Youtube-канала «Любители».

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. По условиям жеребьевки, сборные России и Украины не могли попасть в одну группу.

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=UhgG5vGks3o&feature=youtu.be

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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