"Было весело". Ройс - о разгромной победе над Эстонией

Полузащитник сборной Германии Марко Ройс прокомментировал крупную победу над командой Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (8:0). Он отметил, что игра была веселой.

– Вчера было весело. Спасибо за вашу поддержку на протяжении последних двух матчей. Увидимся уже в ближайшее время, – написал Ройс в своем Твиттере.

Северная Ирландия возглавляет турнирную таблицу группы С, имея в своем активе 12 очков. Германия, набрав девять очков, на втором месте. Белоруссияи Эстония очков не набрали и располагаются на четвертой и пятой строчке соответственно.

Hat Spaß gemacht gestern 😁 Vielen Dank für eure Unterstützung in den letzten beiden Spielen. Wir sehen uns bald wieder auf dem Platz 😊👋 pic.twitter.com/hSN9TfCyCy — Marco Reus (@woodyinho) 12 июня 2019 г.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира