Сборная России в Twitter прокомментировала перенос чемпионата Европы-2020 на 2021-й год.

— Здоровье и жизни людей всегда останутся на первом мест, — говорится в заявлении. — УЕФА и национальные сборные решили перенести чемпионат Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021-го. Большой футбол обязательно вернется.