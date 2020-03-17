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«Большой футбол обязательно вернется». Сборная России — о переносе Евро на 2021-й год

15:55
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Сборная России в Twitter прокомментировала перенос чемпионата Европы-2020 на 2021-й год.

— Здоровье и жизни людей всегда останутся на первом мест, — говорится в заявлении. — УЕФА и национальные сборные решили перенести чемпионат Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021-го. Большой футбол обязательно вернется.

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