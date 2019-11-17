Андрей Шевченко: «Мыслями уже давно на чемпионате Европы»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сербии (2:2).

— Я очень рад, год действительно получился очень и очень хороший, — приводит слова Шевченко телеканал «Футбол 1». — Впервые в истории, кажется, мы прошли квалификацию без поражений. Я благодарен ребятам за сегодняшнюю игру, потому что было непросто. Тем более, что у наших болельщиков не было возможности приехать и поддержать команду, а такая поддержка для нас очень важна.

Ребята не остановились и до конца выполняли то, что мы запланировали на протяжении подготовки к этому матчу и на последних секундах забили необходимый гол. Получился хороший матч. Где-то в начале второго тайма потеряли нить игры и ошиблись, пропустили мяч, но в концовке нашли в себе силы, желание, бойцовские качества, переломить ход матча.

— Мыслями уже на Евро?

— Сейчас посмотрим жеребьевку, но они уже давно об этом. Мы строим планы, получим соперников и будем готовиться к каждому. Будем подбирать похожих соперников в товарищеских матчах. Процесс пошел, на жеребьевки будем обсуждать многие моменты и ждать ее результат.

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