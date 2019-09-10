Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Александр Мостовой: «Любая команда на Евро-2020 может преподнести сюрприз. В том числе Россия»

08:00
Теги:

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью «СЭ» поделился мнением о шансах команды на чемпионате Европы, который состоится в следующем году

— Трудно что-то прогнозировать, учитывая новый формат турнира. Матчи проходят в разных городах и странах. Как все это будет выглядеть? Сложно предположить. В общем, исходя из формата, любая команда может преподнести сюрприз. В том числе и Россия. (Виталий Айрапетов)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир