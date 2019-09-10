Александр Мостовой: «Любая команда на Евро-2020 может преподнести сюрприз. В том числе Россия»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью «СЭ» поделился мнением о шансах команды на чемпионате Европы, который состоится в следующем году

— Трудно что-то прогнозировать, учитывая новый формат турнира. Матчи проходят в разных городах и странах. Как все это будет выглядеть? Сложно предположить. В общем, исходя из формата, любая команда может преподнести сюрприз. В том числе и Россия. (Виталий Айрапетов)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира