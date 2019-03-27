18:51 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Александр Кержаков представил в Петербурге Скиллзи – официальный талисман Евро-2020

Александр Кержаков с воспитанниками академии "Зенита". Фото "СЭ"
Александр Кержаков с воспитанниками академии "Зенита". Фото "СЭ"
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Экс-нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков, ставший послом Санкт-Петербурга на Евро-2020, представил воспитанникам Академии петербургского клуба Скиллзи – официальный талисман грядущего чемпионата Европы.

 

По мысли создателей маскота, Скиллзи – веселый подросток, который любит красивые футбольные трюки. Кержаков познакомил юных футболистов с талисманом и пригласил самых решительных из них показать собственные навыки обращения с мячом.

 

 

После этого Скиллзи выбрал ученика, чьи трюки впечатлили его больше всего, раздал всем "пятерки" и сфотографировался с ребятами. (Егор Бычков)

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