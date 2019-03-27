Александр Кержаков представил в Петербурге Скиллзи – официальный талисман Евро-2020

Экс-нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков, ставший послом Санкт-Петербурга на Евро-2020, представил воспитанникам Академии петербургского клуба Скиллзи – официальный талисман грядущего чемпионата Европы.

Талисман Евро-2020 Скиллзи и посол чемпионата Европы Александр Кержаков в Академии "Зенита" pic.twitter.com/Fj1aRl0Kyj – Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 27 марта 2019 г.

По мысли создателей маскота, Скиллзи – веселый подросток, который любит красивые футбольные трюки. Кержаков познакомил юных футболистов с талисманом и пригласил самых решительных из них показать собственные навыки обращения с мячом.

Скиллы от зенитовской молодежи для Скиллзи pic.twitter.com/WuFidBizIa – Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 27 марта 2019 г.

Выбор лучшего и "пятерки" всем вокруг pic.twitter.com/pnixxaeQCJ – Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 27 марта 2019 г.

После этого Скиллзи выбрал ученика, чьи трюки впечатлили его больше всего, раздал всем "пятерки" и сфотографировался с ребятами. (Егор Бычков)