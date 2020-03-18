Александр Кержаков: «Футбол без болельщиков никому не нужен»

Лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков поделился мнением о переносе чемпионата Европы. Он состоится в 2021 году

— Понятно, что ситуация с переносом чемпионата Европы весьма непростая, —цитируют Кержакова «Известия». -Сейчас практически во всех сферах есть свои проблемы, но на первый план должна выходить безопасность людей. С учетом этого нужно принимать и понимать все решения. В жизни может случиться всякое, главное, из этого выйти без каких-то серьезных последствий, чтобы никто не пострадал.

РПЛ? Для чего это нужно — играть без зрителей? Просто чтобы побыстрее все закончить? Самим футболистам не нужны матчи при пустых трибунах. Без болельщиков невозможно получать удовольствие от игры, эмоции. Такой футбол никому не нужен.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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