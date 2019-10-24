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Александр Алаев: «Переговоры с футболистами по премиальным за выход на Евро-2020 не заняли и 5 минут»

19:01

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о системе премирования футболистов сборной России за выход на чемпионат Европы-2020. Команда Станислава Черчесова гарантировала себе участие в финальном турнире в октябре после побед над Шотландией (4:0) и Кипром (5:0) за два тура до конца отборочного цикла.

— Система премирования была согласована задолго до отборочного цикла, переговоры с футболистами и тренерским штабом не заняли и 5 минут, — сказал Алаев. — Соответственно, все выплаты тем, кто обеспечил выход на Евро-2020, пройдут своевременно. (Иван Торопцев)

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