Генеральный секретарь РФС Александр Алаев осудил болельщиков, которые выкрикивали оскорбления в адрес форварда сборной России Артема Дзюбы.

— Вчера на матче сборной все мы стали свидетелями отвратительного эпизода — группа людей позволила себе оскорбления в адрес капитана нашей сборной Артема Дзюбы, — сказано в пресс-релизе РФС. Мы не можем оставить такой случай без последствий. РФС всегда будет защищать игроков, членов штаба, всю нашу команду.

Те, кто занимались провокациями — не болельщики, им не место на стадионе. Мы сделаем все, чтобы установить их личности и добиться запрета на посещение матчей нашей сборной в Санкт-Петербурге на Евро 2020.