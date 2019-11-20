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Александр Алаев — об оскорблении Дзюбы: «Сделаем все, чтобы установить их личности и добиться запрета на посещение матчей сборной»

19:54
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Генеральный секретарь РФС Александр Алаев осудил болельщиков, которые выкрикивали оскорбления в адрес форварда сборной России Артема Дзюбы.

19&nbsp;ноября. Серравалле. Сан-Марино&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 0:5. Капитан российской сборной Артем Дзюба (№ 22) подвергся оскорблениям со&nbsp;стороны гостевого сектора.Откуда взялись оскорбления Дзюбы и был ли конфликт с сектором, его поддержавшим?

— Вчера на матче сборной все мы стали свидетелями отвратительного эпизода — группа людей позволила себе оскорбления в адрес капитана нашей сборной Артема Дзюбы, — сказано в пресс-релизе РФС. Мы не можем оставить такой случай без последствий. РФС всегда будет защищать игроков, членов штаба, всю нашу команду.

Те, кто занимались провокациями — не болельщики, им не место на стадионе. Мы сделаем все, чтобы установить их личности и добиться запрета на посещение матчей нашей сборной в Санкт-Петербурге на Евро 2020.

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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