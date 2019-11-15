Алекс Крал: «Это один из самых важных голов в карьере»

Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал после победы над Косово в матче отборочного турнира Евро-2020 (2:1) отметил, что забитый им мяч является одним из самых важных в карьере. Игрок «Спартака» в этой встрече отметился голом и голевой передачей.

— Безусловно, мой сегодняшний гол является одним из самых важных в карьере, — цитирует iSport.cz Крала. — Еще был забитый мяч в Севилье, который помог нам со «Славией» выйти в 1/4 финала Лиги Европы. Возможно, этот гол был немного лучше (улыбается).

— Вы также забили в ворота Северной Ирландии. Становитесь ли вы бомбардиром сборной?

— Время покажет, буду ли я голеадором или нет. Но я рад, что забил сейчас и помог нам выйти на Евро-2020.

— Вы думали, что второй гол в матче с Косово тоже ваш?

— Я так и думал. Побежал праздновать, но потом произошла какая-то схватка. Когда я праздновал, Челустка сказал мне, что он коснулся мяча. Я сказал ему, чтобы он нигде не говорил об этом (улыбается). Но не важно, кто забил гол. Главное, что он вывел нас на Евро-2020.

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