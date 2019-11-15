Алекс Крал: «Чувствую, что моя роль в сборной Чехии растет»

Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал после победы над Косово в матче отборочного турнира Евро-2020 (2:1) признался, что чувствует рост своей значимости в национальной команде. Игрок «Спартака» в этой встрече отметился голом и голевой передачей.

— Что было самым важным во всем отборочном турнире?

— Трудно оценить. Когда я оцениваю наши матчи в начале и в конце, все стало лучше. Мы были более уверены, это нам очень помогло. Мы не боялись, мы стали едины. В последнем матче доказали, что даже если проигрываем, все равно играем в нашу игру. Это вознаградило нас.

— Считаете ли вы, что ваша роль в сборной растет с каждым матчем?

— Конечно, я чувствую. В сборной играет тот, кто в данный момент в лучшей форме, поэтому нужно постоянно подтверждать уровень. Матч с Болгарией также будет очень важным.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира