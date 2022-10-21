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Сегодня, 18:25

Роналду получил ноль баллов в голосовании за «Золотой мяч»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил ноль баллов в голосовании за «Золотой мяч».

Как сообщает Goal.com, об этом стало известно после публикации итогов голосования журналом France Football. 37-летний португалец получил 0 баллов, но занял 20-е место только благодаря тому, что в прошлом выигрывал «Золотой мяч» пять раз.

Отмечается, что Роналду стал одним из 11 игроков, не получивших ни одного голоса от жюри «Золотого мяча». Другими футболистами, которые не получили ни одного юалла, стали Харри Кейн («Тоттенхэм»), Трент Александер-Арнолд, Дарвин Нуньес (оба — «Ливерпуль»), Фил Фоден, Бернарду Силва, Жоау Канселу (все — «Манчестер Сити»), Йозуа Киммих («Бавария»), Майк Меньян («Милан»), Кристофер Нкунку («Лейпциг») и Антонио Рюдигер («Реал»).

«Золотой мяч» — 2022 достался нападающему «Реала» Кариму Бензема. Французского футболиста поставили на первое место 89 из 93 членов жюри.

34-летний игрок в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2009 года.

Источник: https://www.goal.com/en/news/revealed-ronaldo-man-utd-zero-ballon-d-or-votes/blt358442b010054bc2
Карим Бензема
Криштиану Роналду
Футбол
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 9 0 1 24-10 27
2
 Тоттенхэм 11 7 2 2 22-12 23
3
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
4
 Челси 10 6 2 2 15-10 20
5
 МЮ 10 6 1 3 15-15 19
6
 Ньюкасл 11 4 6 1 18-9 18
7
 Ливерпуль 10 4 4 2 22-12 16
8
 Фулхэм 11 4 3 4 19-20 15
9
 Брайтон 10 4 3 3 14-11 15
10
 Брентфорд 11 3 5 3 18-17 14
11
 Кр. Пэлас 10 3 4 3 12-13 13
12
 Борнмут 11 3 4 4 10-23 13
13
 Вест Хэм 11 3 2 6 9-12 11
14
 Саутгемптон 11 3 2 6 10-18 11
15
 Эвертон 11 2 4 5 8-12 10
16
 Лидс 10 2 3 5 11-15 9
17
 Астон Вилла 11 2 3 6 7-16 9
18
 Вулверхэмптон 11 2 3 6 5-14 9
19
 Лестер 11 2 2 7 17-24 8
20
 Нот. Форест 11 1 3 7 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.10 14:30
Нот. Форест – Ливерпуль
 - : -
22.10 17:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
22.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
22.10 19:30
Челси – МЮ
 - : -
23.10 16:00
Астон Вилла – Брентфорд
 - : -
23.10 16:00
Лидс – Фулхэм
 - : -
23.10 16:00
Саутгемптон – Арсенал
 - : -
23.10 16:00
Вулверхэмптон – Лестер
 - : -
23.10 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
24.10 22:00
Вест Хэм – Борнмут
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 9
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 8
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 8 1 1
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 10 1 1
Натаниэл Чалоба

Натаниэл Чалоба

Фулхэм

 3 1 0
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