Канчельскис: «Перевод Роналду в молодежную команду «Манчестер Юнайтед» — сильный удар по его имиджу»
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на то, что Криштиану Роналду будет тренироваться с молодежной командой «красных дьяволов» (игроки не старше 21 года).
Роналду демонстративно ушел со скамейки запасных на 90-й минуте матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0), который состоялся 19 октября. После этой игры португалец был отстранен от тренировок с основой.
«Роналду уже не в первый раз уходит в раздевалку из-за того, что не вышел на поле. Криштиану считает, что это нормально, что он звезда, но на самом деле он уже свое отыграл. Поступок Криштиану — это неуважение к тренеру и команде. Перевод в молодежку клуба для Роналду уже наказание. Все-таки он великий игрок, до сих пор один из ведущих футболистов сборной. В Англии бывают наказания такого плана, я сам попадал под такие санкции. Думаю, что это сильный удар по его имиджу», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.
22 октября «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» в рамках 13-го тура АПЛ. Как ранее стало известно, Роналду не был включен в заявку на этот матч.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|10
|9
|0
|1
|24-10
|27
|
2
|Тоттенхэм
|11
|7
|2
|2
|22-12
|23
|
3
|Ман. Сити
|10
|7
|2
|1
|33-10
|23
|
4
|Челси
|10
|6
|2
|2
|15-10
|20
|
5
|МЮ
|10
|6
|1
|3
|15-15
|19
|
6
|Ньюкасл
|11
|4
|6
|1
|18-9
|18
|
7
|Ливерпуль
|10
|4
|4
|2
|22-12
|16
|
8
|Фулхэм
|11
|4
|3
|4
|19-20
|15
|
9
|Брайтон
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
10
|Брентфорд
|11
|3
|5
|3
|18-17
|14
|
11
|Кр. Пэлас
|10
|3
|4
|3
|12-13
|13
|
12
|Борнмут
|11
|3
|4
|4
|10-23
|13
|
13
|Вест Хэм
|11
|3
|2
|6
|9-12
|11
|
14
|Саутгемптон
|11
|3
|2
|6
|10-18
|11
|
15
|Эвертон
|11
|2
|4
|5
|8-12
|10
|
16
|Лидс
|10
|2
|3
|5
|11-15
|9
|
17
|Астон Вилла
|11
|2
|3
|6
|7-16
|9
|
18
|Вулверхэмптон
|11
|2
|3
|6
|5-14
|9
|
19
|Лестер
|11
|2
|2
|7
|17-24
|8
|
20
|Нот. Форест
|11
|1
|3
|7
|7-23
|6
|22.10
|14:30
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|- : -
|22.10
|17:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.10
|17:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|- : -
|22.10
|19:30
|
Челси – МЮ
|- : -
|23.10
|16:00
|
Астон Вилла – Брентфорд
|- : -
|23.10
|16:00
|
Лидс – Фулхэм
|- : -
|23.10
|16:00
|
Саутгемптон – Арсенал
|- : -
|23.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Лестер
|- : -
|23.10
|18:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
|24.10
|22:00
|
Вест Хэм – Борнмут
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|15
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|9
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|8
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|8
|1
|1
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|10
|1
|1
|
|
Натаниэл Чалоба
Фулхэм
|3
|1
|0