Каррагер заявил, что у «Манчестер Сити» лучший тренер, нападающий и полузащитник в мире

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об успехе «Манчестер сити».

«У «Манчестер Сити» лучшая команда в мире. У них лучший тренер, лучший нападающий и лучший полузащитник в мире. Без огромных инвестиций они бы были клубом-середняком Премьер-лиги. Почему они так зациклены на этом? Наслаждайтесь этим! Лучше быть на вершине, чем плестись в середине», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

После 10 туров АПЛ «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 23 очка. Лидирует «Арсенал» (27 очков).

Манчестерский клуб становился чемпионом Англии четыре раза за последние пять сезонов.