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Рамсдейл заменит Хендерсона в сборной Англии на Евро-2020

13:10
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Голкипер «Шеффилда» Аарон Рамсдейл заменит голкипера Дина Хендерсона в сборной Англии на Евро-2020, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

Вратарь «МЮ» был вынужден покинуть расположение национальной команды из-за травмы бедра и вернуться в клуб.

Матч Англия — Шотландия состоится в пятницу, 18 июня. Начало — в 22.00 (мск).

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