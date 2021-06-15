Рамсдейл заменит Хендерсона в сборной Англии на Евро-2020
13:10
Голкипер «Шеффилда» Аарон Рамсдейл заменит голкипера Дина Хендерсона в сборной Англии на Евро-2020, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.
Вратарь «МЮ» был вынужден покинуть расположение национальной команды из-за травмы бедра и вернуться в клуб.
Матч Англия — Шотландия состоится в пятницу, 18 июня. Начало — в 22.00 (мск).
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