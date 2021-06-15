«Ливерпуль» получил одобрение городского совета на расширение вместимости «Энфилда»

На стадионе «Ливерпуля» «Энфилде» проведут реконструкцию.

«Как и ожидалось, комитет городского совета Ливерпуля по планированию дал разрешение на реконструкцию трибуны «Энфилда». Добавят семь тысяч дополнительных мест. Вместимость после этого превысит шестьдесят одну тысячу», — написал журналист Джеймс Пирс в Twitter.

As expected Liverpool City Council's planning committee have today given the green light to the proposed redevelopment of the Anfield Road Stand. Adding 7,000 extra seats will lift capacity to more than 61,000. #LFC pic.twitter.com/P9z3ljT8P6 — James Pearce (@JamesPearceLFC) June 15, 2021

«Энфилд» является домашним стадионом «Ливерпуля». Арена была построена в 1884 году. На данный момент его вместимость составляет 54 074 зрителя.