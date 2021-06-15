«Ливерпуль» получил одобрение городского совета на расширение вместимости «Энфилда»
16:37
На стадионе «Ливерпуля» «Энфилде» проведут реконструкцию.
«Как и ожидалось, комитет городского совета Ливерпуля по планированию дал разрешение на реконструкцию трибуны «Энфилда». Добавят семь тысяч дополнительных мест. Вместимость после этого превысит шестьдесят одну тысячу», — написал журналист Джеймс Пирс в Twitter.
«Энфилд» является домашним стадионом «Ливерпуля». Арена была построена в 1884 году. На данный момент его вместимость составляет 54 074 зрителя.
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