«Тоттенхэм» хочет приобрести Галлахера из «Челси»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Telegraph.

По сведениям источника, на 24-летнего англичанина претендует «Тоттенхэм». Также «шпоры» проявляют интерес к форварду «Фейеноорда» Сантьяго Хименесу и защитнику «Борнмута» Ллойду Келли.

В текущем сезоне Галлахер провел 45 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.