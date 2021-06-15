«Манчестер Сити» предложит Стерлингу новый контракт после Евро-2020
11:52
Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг продлит контракт с клубом, сообщает The Telegraph.
По данным издания, руководство «горожан» предложит 26-летнему игроку соглашение после окончания Евро-2020.
Ранее сообщалось, что Стерлинг больше не входит в планы главного тренера Хосепа Гвардиолы, однако эта информация не подтвердилась. Контракт Стерлинга с «Сити» рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне футболист участвовал в 49 матчах, забив 14 голов и сделав 12 результативных передач.
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