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«Манчестер Сити» предложит Стерлингу новый контракт после Евро-2020

11:52
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Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг продлит контракт с клубом, сообщает The Telegraph.

По данным издания, руководство «горожан» предложит 26-летнему игроку соглашение после окончания Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Стерлинг больше не входит в планы главного тренера Хосепа Гвардиолы, однако эта информация не подтвердилась. Контракт Стерлинга с «Сити» рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне футболист участвовал в 49 матчах, забив 14 голов и сделав 12 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/

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